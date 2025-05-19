Afyonkarahisar'da Çölyak Haftası ve Derneğin Birinci Yılı Kutlandı

Afyonkarahisar'da Çölyak Haftası ve Derneğin Birinci Yılı Kutlandı
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Afyonkarahisar Çölyak ve PKU Yaşam Derneği, Çölyak Haftası'nı ve kuruluşunun birinci yıl dönümünü anlamlı bir etkinlikle kutladı. Etkinliğe yaklaşık 240 çölyak hastası katıldı ve uzmanlar seminerler verdi.

Afyonkarahisar Çölyak ve PKU Yaşam Derneği, hem Çölyak Haftasını hem de kuruluşunun birinci yıl dönümünü anlamlı bir etkinlikle kutladı.

Düzenlenen programa, kadın, erkek ve çocuk olmak üzere yaklaşık 240 Çölyak hastası katıldı. Etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Aybike Kocasoy, dernek olarak amaçlarının çölyaklı bireylerin her zaman yanında olmak olduğunu vurgulayarak, "Toplum içinde sağlıklı bireyler gibi yaşayabilmeleri için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Derneğin birinci yılını kutlamanın mutluluğunu paylaştıklarını belirten Kocasoy, etkinliğe katılan tüm üyelere, destek veren kurumlara ve farklı engelli derneklerinden katılım sağlayan STK temsilcilerine teşekkür etti.

Program çerçevesinde Gastroenteroloji Uzmanları Prof. Dr. Ayşegül Bükülmez ve Dr. Osman Sağlam, Diyetisyen Ümmü Özkara ile Psikolog ve Aile Danışmanı Melis Akarsu tarafından seminerler verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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