Afyonkarahisar'da Çocuklara Trafik Eğitimi
Güncelleme:
Trafik kuralları konusunda bilinçlenmesi amacıyla Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yaz Kur'an kursuna devam eden çocuklara uygulamalı ve teorik trafik eğitimi verildi. Yaya geçidinden bisiklet güvenliğine, emniyet kemerinden trafik ışıklarının anlamına kadar birçok konuda küçük çocuklara eğlenceli etkinlikler ile eğitim verildi. Renkli etkinliklerin yapıldığı eğitimin sonunda çocuklara ikramlarda bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
