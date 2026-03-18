Çiftçilere yönelik doğru sulama ve gübreleme eğitimi
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimde, çiftçilere doğru sulama ve gübreleme yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitim Sülümenli ve Nuribey beldelerinde yapıldı ve toprak analizi ile gübreleme konularında bilgi verildi.
Eğitim çalışması Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapıldı. Çalışmanın ardından yapılan açıklamada ise "İl Müdürlüğümüz teknik personeli, Sülümenli ve Nuribey beldesinde üreticilerimizle buluştu. Toprak ve sulama suyu analizinin önemini, doğru gübreleme ile verim artışı konularında bilgilendirme yapıldı. Hedefimiz birim alandan en yüksek ve en kaliteli ürünü almak.
Modern tarım teknikleriyle geleceğimizi birlikte inşa ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR