Çiftçilere yönelik doğru sulama ve gübreleme eğitimi

Afyonkarahisar'da çiftçilere yönelik doğru sulama ve gübreleme konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eğitim çalışması Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapıldı. Çalışmanın ardından yapılan açıklamada ise "İl Müdürlüğümüz teknik personeli, Sülümenli ve Nuribey beldesinde üreticilerimizle buluştu. Toprak ve sulama suyu analizinin önemini, doğru gübreleme ile verim artışı konularında bilgilendirme yapıldı. Hedefimiz birim alandan en yüksek ve en kaliteli ürünü almak.

Modern tarım teknikleriyle geleceğimizi birlikte inşa ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı