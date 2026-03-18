Çiftçilere yönelik doğru sulama ve gübreleme eğitimi

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimde, çiftçilere doğru sulama ve gübreleme yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitim Sülümenli ve Nuribey beldelerinde yapıldı ve toprak analizi ile gübreleme konularında bilgi verildi.

Eğitim çalışması Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapıldı. Çalışmanın ardından yapılan açıklamada ise "İl Müdürlüğümüz teknik personeli, Sülümenli ve Nuribey beldesinde üreticilerimizle buluştu. Toprak ve sulama suyu analizinin önemini, doğru gübreleme ile verim artışı konularında bilgilendirme yapıldı. Hedefimiz birim alandan en yüksek ve en kaliteli ürünü almak.

Modern tarım teknikleriyle geleceğimizi birlikte inşa ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü

İsrail cephesinden savaşta dengeleri altüst edecek iddia
Bir an bile tereddüt etmedi! 'İnsanlık ölmemiş' dedirten görüntü

Bir an bile tereddüt etmedi
Kanadalı gazeteci Slabinski: Netanyahu'nun hayatını kaybettiğine dair güvenilir raporlar var

Görüntüler şüphe uyandırmıştı! Rapor doğruysa yer yerinden oynar
FIFA'dan Osimhen'e kötü haber

Osimhen'e kötü haber
Görüntüler Kısmetse Olur Cansel'i çılgına çevirdi! Sertaç Ortaç ile aşk mı yaşıyor?

Görüntüler Kısmetse Olur Cansel'i çılgına çevirdi
Bir an bile tereddüt etmedi! 'İnsanlık ölmemiş' dedirten görüntü

Bir an bile tereddüt etmedi
Evet yanlış duymadınız! Dünya Kupası YouTube'da yayınlanacak

Daha önce böylesi görülmedi! Haberi okuyanlar inanamıyor
Küba'dan Trump'a rest: Aşılması imkansız bir direnişle karşılaşırsın

"Alma onuru benim olacak" dediği ülkeden Trump'a tarihi rest