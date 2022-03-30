Afyonkarahisar'da büyükbaş hayvanlarla ilgili çalışma - Haberler

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Afyonkarahisar'da büyükbaş hayvanlarla ilgili çalışma

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Afyonkarahisar'da büyükbaş hayvanlarla ilgili çalışma

Afyonkarahisar'ın büyükbaş hayvan varlığının tespiti için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından güncelleme çalışması yapıldı.

Afyonkarahisar'ın büyükbaş hayvan varlığının tespiti için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından güncelleme çalışması yapıldı.

Afyonkarahisar tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesince büyükbaş hayvan güncelleme çalışmaları hızla devam ediyor. Ekipler köylerde ve kasabalarda kayıtlı bulanan tüm işletmeleri ziyaret ederek buradaki hayvanların küpe numaraları başta olmak üzere tüm bilgilerini güncelliyor. Muhtemel bir salgın hastalık durumunda müdahale edilmek üzere güncellenen hayvanların sayımları da yapılıyor. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da büyükbaş hayvanlarla ilgili çalışma

Afyonkarahisar'da büyükbaş hayvanlarla ilgili çalışma

Afyonkarahisar'da büyükbaş hayvanlarla ilgili çalışma

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar, Tarım, Yerel, Haberler

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