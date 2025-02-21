Afyonkarahisar'da Bez Çanta Baskı Atölyesi Yoğun İlgi Gördü

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Bez Çanta Baskı Atölyesi, öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Merkez sorumluları Zennure Kavurkacı ve Mehmet Seyman eşliğinde yapılan atölyede, öğrenciler keyifli vakit geçirdi. İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, "Etkinliğe katkı sağlayan tüm destekçilere ve hocalara teşekkür ederiz" denilirken, bu tip etkinliklerin zaman zaman devam edeceği bilgi verildi. - AFYONKARAHİSAR