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Afyonkarahisar'da Bez Çanta Baskı Atölyesi Yoğun İlgi Gördü

Afyonkarahisar'da Bez Çanta Baskı Atölyesi Yoğun İlgi Gördü
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Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Bez Çanta Baskı Atölyesi, öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Etkinlikte keyifli anlar yaşandı ve gelecekte benzer etkinliklerin devam edeceği duyuruldu.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Bez Çanta Baskı Atölyesi, öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Merkez sorumluları Zennure Kavurkacı ve Mehmet Seyman eşliğinde yapılan atölyede, öğrenciler keyifli vakit geçirdi. İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, "Etkinliğe katkı sağlayan tüm destekçilere ve hocalara teşekkür ederiz" denilirken, bu tip etkinliklerin zaman zaman devam edeceği bilgi verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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