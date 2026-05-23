Afyonkarahisar'da ki karayollarında bayram trafiği yoğunluğu başladı

Ege Bölgesi'nin kavşak noktalarından biri olan Afyonkarahisar'da, bayram tatilinin başlamasıyla şehirlerarası yollarda beklenen trafik yoğunluğu başladı.

9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla Afyonkarahisar'daki karayollarında bayram trafiği yoğunluğu yaşanmaya başlandı. Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların eş zamanlı olarak yola çıkması, Afyonkarahisar-Konya karayolunda araç trafiğini ciddi şekilde yavaşlattı. Çay ilçesi girişinde ve kritik kavşak noktalarında trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu.

Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği o yoğun anlar ve yollardaki son durum Çay ilçesinde dron ile görüntülendi.

Ulaşımın tamamen kilitlenmemesi ve kazaların önüne geçilebilmesi için emniyet ve jandarma trafik ekipleri bölgede yoğun bir mesai harcıyor. Çay ilçesindeki ana arterlerde ve kavşaklarda konuşlanan ekipler, trafik akışını düzenlemek için tabelalar ve yönlendirmelerle sürücülere yardımcı oluyor.

Yetkililer, yola çıkan sürücüleri aşırı hızdan kaçınmaları, yakın takipten uzak durmaları ve uzun yolculuklarda sık sık mola vermeleri konusunda hayati uyarılarda bulundu. - AFYONKARAHİSAR

