Yağmur sonrası yolda 4 metre derinliğinde çukur oluştu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşanan aşırı yağışlar sonrası köyü birbirine bağlayan yolda çökme meydana geldi, yol güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı.

Sandıklı ilçesi Hüdai Kaplıcaları ile Örenkaya köyü arasında bulunan bölgede yağmur sonrası yolda 4 metre derinliğinde 25 metre genişliğinde göçük oluştu. Önce ki gün yağmur etkisini artırırken Hüdai Kaplıcaları ile Örenkaya köyü arasında bulunan yol kenarından Hamam çayının akan suları bölgede büyük bir çukur oluşmasına neden oldu.

Vatandaşların yetkililere durumu bildirmesi üzerine yol trafiğe kapatılırken iş makineleri ile çalışma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR