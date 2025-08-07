Afyonkarahisar'da Afetlerde UMKE Fotoğraf Sergisi İlgi Gördü

Afyonkarahisar'da Ulusal UMKE Haftası çerçevesinde açılan, 'Afetlerde UMKE Fotoğraf Sergisi' yoğun ilgi gördü.

7-13 Ağustos arası her yıl Ulusal UMKE Haftası olarak kutlanıyor. Bu çerçevede, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Dr. Hakkı Öztürk'ün öncülüğünde özel bir fotoğraf sergisi hazırlandı. Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. İlker Ahmet Çınar ve UMKE birimi koordinasyonunda hazırlanmış olan 'Afetlerde UMKE Fotoğraf Sergisi, görenlerin beğenisini kazandı. - AFYONKARAHİSAR