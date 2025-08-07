Afyonkarahisar'da Afetlerde UMKE Fotoğraf Sergisi İlgi Gördü

Afyonkarahisar'da Afetlerde UMKE Fotoğraf Sergisi İlgi Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulusal UMKE Haftası kapsamında açılan 'Afetlerde UMKE Fotoğraf Sergisi', Afyonkarahisar'da yoğun ilgiyle karşılandı. Sergi, sağlık alanında gönüllü hizmetlerin önemini vurguluyor.

Afyonkarahisar'da Ulusal UMKE Haftası çerçevesinde açılan, 'Afetlerde UMKE Fotoğraf Sergisi' yoğun ilgi gördü.

7-13 Ağustos arası her yıl Ulusal UMKE Haftası olarak kutlanıyor. Bu çerçevede, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Dr. Hakkı Öztürk'ün öncülüğünde özel bir fotoğraf sergisi hazırlandı. Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. İlker Ahmet Çınar ve UMKE birimi koordinasyonunda hazırlanmış olan 'Afetlerde UMKE Fotoğraf Sergisi, görenlerin beğenisini kazandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp! Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia

Ünlü iş adamı 3 gündür kayıp! Parçalanan yatla ilgili korkunç iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun

Güle güle Ahmed Kutucu! Yeni takımına hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.