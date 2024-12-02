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Afyonkarahisar'da 21 Buçuk Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'da polis ekipleri, durdurdukları bir araçta yaptıkları arama sonucunda 21 buçuk kilogram uyuşturucu madde ele geçirirken, iki şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da 21 buçuk kilogram uyuşturucu yakalandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da polis ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 21 buçuk kilogram uyuşturucu madde ele geçirirken 2 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ile mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler şüphe üzerine durdurdukları bir araçta hassas burunlu köpek desteğiyle yaptıkları aramada 21 buçuk kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Konu ile ilgili olarak K.K. ve T.Y. isimli şahıslar Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma suçu kapsamında gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da 21 Buçuk Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT TINAS - Yerel
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