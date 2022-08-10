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Afyon yerel haberi: Şuhut'ta sağanak yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi

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Afyon gelişmesine göre Şuhut'ta sağanak yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde aniden şiddetini arttıran sağanak yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Şuhut'ta sağanak yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde aniden şiddetini arttıran sağanak yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşullarının yaşandığı ilçede dolu ile bağlayan yağış ardından sağanak yağışa döndü. İlçede genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan bir çok vatandaş, korunmak için balkon ve dükkan altlarına sığındı. Yağış bazı ekili arazilere de zarar verdi. Sağanak yağıştan dolayı bir çok köy yolunda da zarar meydana gelirken, yağış bazı yollarda parke taşlarını yerinde söktü.

İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - Yerel

Karahisar Şuhut Yerel Haberler

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