Afyon Eğitim Vakfı'ndan 910 Öğrenciye Burs Desteği

Afyon Eğitim Vakfı'ndan 910 Öğrenciye Burs Desteği
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Afyon Eğitim Vakfı'nın genel kurul toplantısında, bugüne kadar 8 binden fazla öğrenciye burs verildiği ve 2024-2025 döneminde 910 öğrenciye karşılıksız burs sağlanacağı açıklandı. Vali Yiğitbaşı, eğitimde fırsat eşitliği için çalışan vakfın önemine değindi.

Afyon Eğitim Vakfı'nın genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, vakfın bugüne kadar 8 binden fazla öğrenciye burs verdiği belirtilirken, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 910 öğrencinin karşılıksız bursla destekleneceği açıklandı.

Afyon Eğitim Vakfı'nın genel kurul toplantısına Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı da, katıldı. Yiğitbaşı toplantıda yaptığı konuşmada, eğitimde fırsat eşitliği sağlama noktasında yıllardır özveriyle çalışan vakıf yöneticilerine ve gönüllülerine teşekkür etti. Vali Yiğitbaşı, bugüne kadar 8 bini aşkın öğrenciye burs sağlayan Afyon Eğitim Vakfı'nın, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 910 öğrenciye karşılıksız burs verecek olmasının son derece anlamlı ve ilham verici olduğunu belirtti. Eğitimde yapılan bu tür desteklerin, sadece bireysel başarıyı değil aynı zamanda kentin gelişimini de doğrudan etkilediğini vurgulayan Yiğitbaşı, vakfın bu yönüyle Afyonkarahisar'ın insan kaynağına önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Toplantı sonunda, vakfın kurucuları, bağışçılar ve gönüllü destekçilerine teşekkür edilerek, yeni dönemde yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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