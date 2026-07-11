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Stajyer öğrencilere kurum tanıtımı yapıldı

Stajyer öğrencilere kurum tanıtımı yapıldı
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Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2026 yaz dönemi staj programı kapsamında göreve başlayan öğrencilere yönelik tanıtım programı düzenledi. Programda kurum yapısı ve görevler anlatıldı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde 2026 yılı yaz dönemi staj programı çerçevesinde göreve başlayan öğrencilere yönelik kurum tanıtım programı düzenlendi.

İl Müdürünün katılımıyla gerçekleştirilen programda, öğrencilere İl Müdürlüğünün teşkilat yapısı, görev ve sorumlulukları ile yürütülen çalışmalar hakkında genel bilgiler verildi. Programda şube müdürleri de kendi görev alanlarına ilişkin faaliyetleri sunum eşliğinde anlatarak öğrencileri bilgilendirdi.

Yetkililer, staj süresince öğrencilerin teorik bilgilerini uygulama ile pekiştirme fırsatı bulacağını belirterek, kurumda görev yapan teknik personelin deneyimlerinden faydalanmalarının mesleki gelişimlerine önemli katkı sağlayacağını ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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