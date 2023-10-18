Afşin normalleşmeye devam ediyor

Kahramanmaraş Afşin Belediye başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin'de imara kapalı alanın bulunmadığını ve bir an önce vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması için tüm çalışmaları hızla sürdürdüklerini söyledi.

Kahramanmaraş Afşin Belediye başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin'de imara kapalı alanın bulunmadığını ve bir an önce vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması için tüm çalışmaları hızla sürdürdüklerini söyledi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin'de, belediye tarafından ruhsatı verilen özel konutların temeli atılmaya devam ediyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ilçede barınma sorununu çözmek için çalışma başlatan Afşin Belediyesi, imar ve inşaat çalışmaları yürüten özel firmalara inşaat ruhsatı vermeye devam ediyor.

Kale Mahallesi'nde 3 bloktan oluşacak 1+1, 60 dairenin inşasına başlanan konutların temel atma törenine katılan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, depremin ardından normalleşme çalışmaları kapsamında özel firmaların inşa faaliyetlerine başladığını söyledi.

-"Afşin'de imara kapalı alan yok"

Konut gelişim alanlarında ruhsatını alan firmaların inşa faaliyetlerine başladığını belirten Güven, "Depremin hemen ardından yeni imar alanımızda ve eski imar alanımızda jeolojik etütlerimizi Şubat ayı itibariyle başlatıp Mart ayı itibariyle bitirmiştik. Dolayısıyla Afşin'de inşaata kapalı alanımız yok. Eski imar alanı olan, Kale Mahallemizde de deprem sonrası ilk ruhsatlı temelleri yapı denetim firması yetkilileri ve denetçiler nezaretinde atıyoruz. Gerekli kontroller yapıldı, incelemeler yapıldı." dedi.

Afşin'de imar ve inşaat faaliyetleri Temmuz ayından itibaren serbest bırakıldığını ifade eden Güven, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgeleri için söylediği hızlı normalleşme çalışmasını Afşin'den uyguluyoruz. Biz Cumhurbaşkanımızı takip ediyoruz. Gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra imarla ilgili depreme dirençli şehirle ilgili gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra imar inşa faaliyetleri iznini verdik. Biz normalleşiyoruz. Normalleşmeye yakınız. Çok kısa zamanda kısa depremin izlerini silen bir Afşin olarak ortaya çıkacağız. Hayırlı olsun." diye konuştu.

-Kalıcı Konutlar; Cumhuriyetin 100. yılı olan 29 Ekim'den itibaren teslime başlıyor.

Depremi yaşayan Afşin'de barınma sorunun çözülmesi için yoğun gayret gösterildiğini ifade eden Güven, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ilçede depremzedeler için inşa edilen kalıcı konutların tesliminin Cumhuriyetin 100. yılı olan 29 Ekim'den itibaren yapılacağını belirtti. - KAHRAMANMARAŞ