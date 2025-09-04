Afganistan'da Deprem Felaketi: Ölü Sayısı 2205'e Yükseldi
Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Enkaz altında kalanları arama çalışmalarının devam ettiği ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini geçti. Taliban Hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fitrat, son yıllarda en ölümcül deprem olarak kayıtlara geçen depremden etkilenen bölgelerde, enkazında kalanları kurtarmak için arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirerek, "Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 205'e yaralı sayısı ise 3 bin 640'a yükseldi" dedi. Deprem nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan aileler için farklı noktalarda çadırların kurulduğunu sözlerine ekleyen Fitrat, yardımların sürdüğünü kaydetti.
Kunar eyaletindeki dağlık arazi nedeniyle arama çalışmalarının zorlu şekilde yürütüldüğünü kaydeden yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor. - KABİL