Afetlere hazırlıkta koordinasyon eğitimi verildi

Afad Aydın İl Müdürlüğü tarafından, afetlere müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla 'Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ve Olay Yeri Yönetimi Eğitimi' gerçekleştirildi.

Afet Arama ve Kurtarma Grubu destek çözüm ortaklarının katılımıyla düzenlenen eğitimde, afet anında hızlı, doğru ve etkili müdahalenin sağlanmasına yönelik önemli başlıklar ele alındı. Eğitim kapsamında, arama kurtarma faaliyetlerinde koordinasyonun sağlanması, ekipler arası iş birliğinin artırılması ve olay yeri yönetiminin etkin şekilde yürütülmesine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Yetkililer, düzenlenen eğitimle birlikte afetlere hazırlık seviyesinin yükseltilmesinin hedeflendiğini belirterek, afet durumlarında daha organize ve hızlı müdahale edilmesinin önemine dikkat çekti. AFAD ekiplerinin, benzer eğitim ve tatbikatlarla saha hazırlıklarını sürdüreceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı