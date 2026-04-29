AFAD personeline psikolojik ilk yardım eğitimi

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeline, afet ve acil durum süreçlerinde vatandaşlarla doğru iletişim kurulması amacıyla Psikolojik İlk Yardım Eğitimi verildi.

AFAD eğitim salonunda düzenlenen eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından gerçekleştirildi. Eğitimde, afet ve acil durumlarda psikolojik ilk yardımın önemi, kriz anlarında doğru yaklaşım, etkili iletişim ve ihtiyaç duyan bireylere destek süreçleri ele alındı. Personel, eğitim sürecinde uygulamalı ve etkileşimli etkinliklere katıldı.

Programın ardından sosyolog ve sosyal çalışmacılardan oluşan eğitim ekibi, AFAD İl Müdürü Uğur Minder'i makamında ziyaret etti. - BAYBURT

