AFAD Ekiplerinden Yangın Söndürme Tatbikatı
Eskişehir AFAD İl Müdürlüğü, bir fabrikada afet ve yangın farkındalık eğitimi vererek yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdi. Eğitim ile çalışanlara acil durumlara karşı bilinç kazandırıldı.

Afad ekipleri, afet ve yangın farkındalık eğitimi vererek yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdi.

Eskişehir AFAD İl Müdürlüğü tarafından bir fabrikada eğitim gerçekleştirildi. Fabrika çalışanlarına afet ve yangın farkındalığı kazandırıldı. Eğitim kapsamında yapılan yangın söndürme tatbikatıyla muhtemel acil durumlara karşı bilinçlendirildi. AFAD'ın afet bilinci kültürünü güçlendirmeyi ve topluma yaymayı hedeflediği vurgulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
