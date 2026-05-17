Bozdoğan MYO öğrencileri özel eğitim öğrencileriyle bir araya geldi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Bozdoğan Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, Engelliler Haftası kapsamında Bozdoğan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda anlamlı bir sosyal sorumluluk etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlik, Dr. Öğr. Üyesi Okan Ertosluk rehberliğinde Gönüllülük Çalışmaları dersinin uygulaması kapsamında düzenlendi. Etkinlikte, öğrencilerin iletişim, empati, iş birliği, sosyal sorumluluk ve gönüllülük becerilerinin geliştirilmesi hedeflenirken, özel bireylerle kurulan sosyal etkileşim aracılığıyla toplumsal duyarlılığın artırılması amaçlandı. Program kapsamında müzikli hareket oyunları, grup oyunları, ip atlama, uçurtma uçurma, el izi ağacı etkinliği, yüz boyama, boyama ve sanat etkinlikleri ile hediyeleşme faaliyetleri gerçekleştirildi. Etkinlik sonunda öğrenciler toplu hatıra etkinliği ile günü anlamlı bir şekilde tamamladı.

Etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Dr. Öğr. Üyesi Okan Ertosluk'a ve gönüllü olarak etkinlikte yer alan Bozdoğan MYO öğrencilerine teşekkür edildi. - AYDIN

