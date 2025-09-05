ADÜ Hastanesi'nde Yeni Poliklinik ve Laboratuvar Binasının Temeli Atıldı

ADÜ Hastanesi yerleşkesinde yapımı devam eden Yeni Poliklinik ve Laboratuvar Binası için 5 Eylül 2025 tarihinde temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene; AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Salan, Genel Sekreter V. Prof. Dr. Bertan Akyol, Rektör Danışmanı ve ADÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mücahit Avcil, başhekim yardımcıları ile idari personel katıldı.

Toplam 3 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak yeni bina, modern sağlık hizmetlerinin gereklilikleri doğrultusunda tasarlandı. Proje kapsamında, alt katı 55 odalı poliklinik, üst katı ise biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarlarına ayrılacak şekilde yapılandırılacak.

Yeni binanın hizmete girmesiyle birlikte hastane kapasitesi önemli ölçüde artırılacak; daha fazla hastaya etkin ve hızlı sağlık hizmeti sunulabilecek. Ayrıca, laboratuvar sonuçlarının kısa sürede alınmasıyla birlikte hasta yoğunluğunun azalması, süreçlerin daha düzenli ve verimli şekilde ilerlemesi sağlanacak.

Sağlık çalışanları için daha işlevsel ve ferah bir çalışma ortamı sunacak olan bina, hastaların da daha konforlu hizmet almasına imkan tanıyacak. Böylece hem hasta memnuniyetinin hem de sağlık hizmetlerinin kalitesinin daha da yükseltilmesi hedefleniyor.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, üniversite hastanesinin bölgeye sunduğu katkıya dikkat çekerek "Hastanemiz, yalnızca Aydın'a değil, Ege Bölgesi'nin tamamına hizmet sunan önemli bir sağlık merkezidir. Bugün temelini attığımız bu yeni bina, sağlık altyapımızı güçlendirecek ve hizmet kalitemizi daha da ileriye taşıyacaktır. Üniversitemiz, eğitim ve araştırma misyonunun yanı sıra topluma hizmet görevini de en iyi şekilde yerine getirmeyi sürdürmektedir. Yeni poliklinik ve laboratuvar binamızın hastalarımıza şifa, sağlık çalışanlarımıza ise kolaylık getirmesini diliyor; bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN