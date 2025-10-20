Haberler

Adnan Menderes Üniversitesi'nde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Adnan Menderes Üniversitesi'nde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yabancı Diller Yüksekokulu'nda düzenlenen deprem tatbikatına akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Eğitim sonrası yapılan tatbikatta, acil durum senaryoları uygulandı.

Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda, İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri kapsamında " Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında düzenlenen eğitim ve tatbikata akademik ve idari personel ile öğrenciler katılım sağladı. Tatbikat öncesinde, Sivil Savunma Uzmanı Gülay Kandemir ve Birim İşyeri Güvenliği Uzmanı Öğr. Gör. Gözde Çetin tarafından personele ve öğrencilere yönelik bilgilendirme eğitimi verildi.

Eğitimin ardından oluşturulan senaryo gereğince siren sesiyle deprem uyarısı yapıldı. Binalarda bulunan herkes "çök-kapan-tutun" pozisyonuna geçti. İkinci siren sesiyle birlikte, Yüksekokul kurtarma ekibinin yönlendirmesiyle tüm personel ve öğrencilerin acil toplanma alanına tahliyesi gerçekleştirildi.

Toplanma alanında Sivil Savunma Uzmanı Gülay Kandemir tarafından kısa bir bilgilendirme yapıldı. Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından Yabancı Diller Yüksekokulu yönetiminin İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi kadrosuna ve tatbikata katılan tüm personele teşekkürlerini iletmesiyle sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında yeni gelişme
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hollywood yıldızı İstanbul'da! Yüzünü gizleyerek otele girdi

Ünlü oyuncu Sarıyer'de! Yüzünü gizleyerek otele girdi
Hatay'da sel! Engelli kadın tekerlekli sandalyesiyle suya kapıldı

Görüntü Türkiye'den! Alt geçitte can pazarı
Fatih Ürek ile ilgili zayıflama iğnesi iddiasına yalanlama

Günlerdir konuşuluyor! Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddiaya yanıt var
Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Protesto sırasında arbede yaşandı

Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Okul önünde büyük arbede yaşandı
Hollywood yıldızı İstanbul'da! Yüzünü gizleyerek otele girdi

Ünlü oyuncu Sarıyer'de! Yüzünü gizleyerek otele girdi
Ne silah ne de uyuşturucu! Asayiş kontrolünde cebinden çıkan şok etti

Ne silah ne de uyuşturucu! Asayiş kontrolünde cebinden çıkan şok etti
Rojin Kabaiş'e ağır küfürler eden şüpheli tutuklandı

Rojin Kabaiş'e ettiği ağır küfürlerin bedeli ödetiliyor
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni ayrıntılar

3 kişinin öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni detaylar
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.