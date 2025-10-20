Adnan Menderes Üniversitesi'nde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda, İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri kapsamında " Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında düzenlenen eğitim ve tatbikata akademik ve idari personel ile öğrenciler katılım sağladı. Tatbikat öncesinde, Sivil Savunma Uzmanı Gülay Kandemir ve Birim İşyeri Güvenliği Uzmanı Öğr. Gör. Gözde Çetin tarafından personele ve öğrencilere yönelik bilgilendirme eğitimi verildi.

Eğitimin ardından oluşturulan senaryo gereğince siren sesiyle deprem uyarısı yapıldı. Binalarda bulunan herkes "çök-kapan-tutun" pozisyonuna geçti. İkinci siren sesiyle birlikte, Yüksekokul kurtarma ekibinin yönlendirmesiyle tüm personel ve öğrencilerin acil toplanma alanına tahliyesi gerçekleştirildi.

Toplanma alanında Sivil Savunma Uzmanı Gülay Kandemir tarafından kısa bir bilgilendirme yapıldı. Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından Yabancı Diller Yüksekokulu yönetiminin İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi kadrosuna ve tatbikata katılan tüm personele teşekkürlerini iletmesiyle sona erdi. - AYDIN