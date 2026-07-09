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Adıyaman'da balya makinesinde çıkan yangın söndürüldü

Adıyaman'da balya makinesinde çıkan yangın söndürüldü
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Adıyaman'ın Hasancık Köyü mevkiinde AFAD deposu yakınlarında balya makinesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında balya makinesinde maddi hasar oluştu.

Adıyaman'ın Hasancık Köyü mevkiinde AFAD deposu yakınlarında balya makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle balya makinesinde yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

BALYA MAKİNESİNDE YANGIN ÇIKTI

Yangın, Adıyaman'ın Hasancık Köyü mevkiinde AFAD deposu yakınlarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle balya makinesinde çıkan yangın, kısa sürede büyümeden fark edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin zamanında çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

MAKİNEDE MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangın sonucu balya makinesinde maddi hasar meydana geldi. Olayın çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

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