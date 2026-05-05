AdıyamanÇelikhan Karayolunda heyelan

Adıyaman-Çelikhan Karayolunda yağışlardan dolayı heyelan meydana geldi.

Birkaç gündür Adıyaman genelinde yaşanan yağışlardan dolayı Adıyaman- Çelikhan Karayolu Koçali Köyü mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelandan dolayı Adıyaman- Çelikhan Karayolunda ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Heyelan nedeniyle trafik bir süre durdu. Ulaşım, karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından yeniden sağlanabildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı