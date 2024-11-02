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Adıyaman Valisi Osman Varol, Öğrencilerle Buluştu

Adıyaman Valisi Osman Varol, Öğrencilerle Buluştu
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Adıyaman Valisi Osman Varol, TOBB Yavuz Selim Ortaokulu'nda öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelerek, ders çalışmalarıyla ilgili önerilerde bulundu ve öğretmenlere teşekkür etti.

Adıyaman Valisi Osman Varol, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

TOBB Yavuz Selim Ortaokulu'nu ziyaret eden Adıyaman Valisi Osman Varol, incelemelerde bulundu. Öğrencilerle bir araya gelen Vali Varol, öğrencilere başarılar dileyerek daha sıkı ve programlı bir şekilde ders çalışmalarını önerdi. Daha sonra öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Varol, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Varol, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi, çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş bir şekilde yetiştiren ilim ve irfan ordusu tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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