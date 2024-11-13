Adıyaman Valisi, Halk Buluşmalarında Vatandaşların Taleplerini Dinliyor

Adıyaman Valiliğinde halk buluşmalarıyla vatandaşların talepleri dinleniliyor.

Adıyaman Valisi Osman Varol, vatandaşlarla bir araya gelerek onların taleplerini ve sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Her hafta Salı günleri düzenlenen halk buluşmaları geleneksel hale getirilirken Vali Varol, vatandaşları valilik makamında ağırlıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği halk buluşmasında, Vali Osman Varol misafirlerini kapıda karşılayarak sıcak ve samimi bir ortamda sohbet ediyor.

Vatandaşların ihtiyaç, talep ve sorunlarını dinleyen Vali Varol, çözüm ve sonuç odaklı bir yaklaşımla her bir konuyu titizlikle ele alıyor.

Buluşma sırasında vatandaşlar tarafından dile getirilen talepler ve sorunları not ettiren Vali Varol, ilgili kurumlara gerekli çalışmaların hızla başlatılması talimatını verdi. - ADIYAMAN