Rektör Keleş'ten '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Keleş mesajında, bilgiye erişimin hızlandığı günümüzde doğru, güvenilir ve nitelikli bilginin toplumla buluşturulmasının her zamankinden daha büyük bir önem taşıdığını belirtti. Gazeteciliğin gerçeği esas alan, kamu yararını önceleyen, tarafsızlık ve etik ilkeler doğrultusunda icra edilen stratejik bir meslek olduğunu vurgulayan Keleş, bu yönüyle basının demokratik hayatın temel unsurları arasında yer aldığını ifade etti.

Kamuoyunun doğru ve tarafsız biçimde bilgilendirilmesi sorumluluğunu büyük bir özveriyle yerine getiren basın mensuplarının yalnızca haber aktaran değil, aynı zamanda toplumun sesi, gözü ve kulağı olan önemli bir görevi üstlendiğine dikkat çeken Keleş, gazetecilerin zaman zaman zor şartlar altında ve ciddi riskler barındıran ortamlarda görev yaptıklarını kaydetti.

Keleş, üniversitenin akademik, bilimsel ve toplumsal çalışmalarının kamuoyuyla paylaşılmasında, Adıyaman'ın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminin desteklenmesinde emek veren yerel ve ulusal basın kuruluşlarının tüm mensuplarına teşekkür etti.

Keleş, "Bu vesileyle, görevi başında ve depremde hayatını kaybeden basın emekçilerini rahmetle anıyor, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşması için fedakarca çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, sağlık, başarı ve görevlerinde kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN