Adıyaman UMKE, Kahta'daki köyde çocuklara sağlık bilinci anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Salkımbağı Köyü'nde çocuklara yönelik sağlık bilinci ve UMKE tanıtım etkinliği düzenlendi. Etkinlikte UMKE ekipleri çocuklara sağlık bilinci konusunda bilgi verdi ve UMKE'nin çalışmalarını tanıttı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Salkımbağı Köyü'nde çocuklara yönelik sağlık bilinci ve UMKE tanıtım etkinliği düzenlendi.
Adıyaman Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), "Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek" sloganıyla düzenlenen etkinlikte köydeki çocuklarla bir araya geldi. Ekipler, çocuklara sağlık bilinci konusunda bilgi verdi ve UMKE'nin çalışmalarını tanıttı.
Adıyaman UMKE, sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı