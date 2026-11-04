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Adıyaman Tut'ta gece yağışları sonrası köy yolunda toprak kayması ulaşımı aksattı

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Adıyaman Tut'ta gece yağışları sonrası köy yolunda toprak kayması ulaşımı aksattı
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Adıyaman'ın Tut ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yağışlar nedeniyle Akçatepe ve Kaşlıca köyleri yolunda toprak kayması meydana geldi. Toprak ve çamur birikintisi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, güzergahı kullanan vatandaşlar dikkatli ilerlemek zorunda kaldı.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde yağışlardan dolayı toprak kayması yaşandı.

Gece saatlerinde Tut ilçesinde ve bağlı köylerinde etkili olan yağışlardan dolayı Akçatepe ve Kaşlıca köyleri yolunda toprak kayması meydana geldi.

Toprak kayması, Akçatepe-Kaşlıca köy yolu üzerinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yolda biriken toprak ve çamur nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Güzergahı kullanan vatandaşlar, özellikle yağış sonrası yolun bazı bölümlerinde dikkatli ilerlemek zorunda kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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