Adıyaman-Şanlıurfa yol ayrımında minibüsle otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ADIYAMAN) - Adıyaman- Şanlıurfa yol ayrımında, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman-Şanlıurfa yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarım işçilerini taşıyan 02 S 0035 plakalı minibüs ile 02 AGA 201 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA