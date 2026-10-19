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Adıyaman-Şanlıurfa yol ayrımında minibüsle otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı

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Adıyaman-Şanlıurfa yol ayrımında minibüsle otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Adıyaman-Şanlıurfa yol ayrımında minibüsle otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı
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Adıyaman-Şanlıurfa yol ayrımında tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı, kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

(ADIYAMAN) - Adıyaman- Şanlıurfa yol ayrımında, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman-Şanlıurfa yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarım işçilerini taşıyan 02 S 0035 plakalı minibüs ile 02 AGA 201 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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