Adıyaman Kommagene Kültür Merkezinde düzenlenen aşure etkinliği büyük ilgi gördü.

Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Adıyaman İl Halk Kütüphanesi iş birliğiyle gerçekleştirilen aşure etkinliği düzenlendi. Etkinlikte kütüphanede bulunan öğrencilere aşure ikram edildi. Katılımın yoğun olduğu etkinlik, hem kültürel değerleri yaşatmak hem de toplumsal kaynaşmayı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğe Adıyaman Vali Yardımcıları Uğur Kapar ve Mehmet Tığlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, Müze Müdürü Mehmet Alkan, Kütüphane Müdür Yardımcısı Mehmet Aslan, kurum amirleri ve temsilcileri katıldı. Vali Yardımcısı Uğur Kapar etkinliğin toplumsal dayanışmayı pekiştirdiğini ifade ederek kütüphane okuyucularının kurumun vitrini olduğunu, bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Daha sonra konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, aşure ikramının kütüphane okuyucuları arasında sıcak bir atmosfer oluşturduğunu söyledi. - ADIYAMAN