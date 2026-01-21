Haberler

Yeni yapılan yolda yaşanan çökme kazalara daveti çıkarıyor

Yeni tamamlanan Adıyaman-Kahta Karayolu'ndaki çökme, sürücülere zor anlar yaşatırken, kazalara davetiye çıkarıyor. Vatandaşlar, yolun bir an önce düzeltilmesini talep ediyor.

Adıyaman'da yapımı yeni tamamlanan Kahta Karayolunda yaşanan çökme, kazalara davetiye çıkarıyor.

Yapımı yaklaşık 2-3 ay önce tamamlanan Adıyaman- Kahta Karayolunda yağışlarla beraber çökme meydana geldi. Asfalt yolda yaşanan çökme sürücülere zor anlar yaşatıyor. Adıyaman- Kahta Karayolu Hasancık Köyü yakınlarında yaşanan çökmeden dolayı sürücüler zaman zaman araçların direksiyon hakimiyetlerini güçlükle sağlıyor. Hızla gelen araçlar, çökmeyi fark edemeyerek çöken yoldan süratle girince zaman zaman araçlarının havaya sıçramasıyla karşı karşıya kalıyor.

Henüz birkaç ay önce tamamlanan yolun kısa sürede çökmesine tepki gösteren vatandaşlar, yolun biran öne düzeltilmesini istedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
