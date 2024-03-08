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Adıyaman İndere köyünde jandarma karakolu açıldı

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Adıyaman'ın İndere köyünde yapılan deprem konutlarının bulunduğu alana prefabrik jandarma karakolu açıldı. Karakol, yeni konut alanında asayişin ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı olacak.

Adıyaman'ın İndere (ZEY) köyü sınırları içerisinde yapılan deprem konutlarının bulunduğu alana jandarma karakolu kuruldu.

Karadağ'ın İndere bölgesine yapımı süren 16 binin üzerinde ki kalıcı konutların bulunduğu alana prefabrik olarak inşa edilen jandarma karakolu açıldı. Zey Köyü Jandarma Karakolu'nun açılışa Vali Osman Varol, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Tek katlı prefabrik jandarma karakolu, yeni konut alanında asayişin ve güvenliğin sağlanmasına önemli bir rol üstlenecek.

Vali Osman Varol yaptığı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca milletimizin huzur ve güveni başta olmak üzere Adıyamanlı hemşerilerimize daha hızlı, daha kaliteli hizmet sunma şiarı doğrultusunda Zey Köyü İndere Afet Konutları içerisinde kurularak açılışı yapılan Jandarma Karakolunun hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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