Çelikhan ilçesinde kar yağışı başladı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçe halkı 11 Nisan sabahı güne kar yağışıyla uyandı. Sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Çelikhan'ın yüksek kesimlerinde yağıştan dolayı kar kalınlığı 5 santime kadar ulaştı. İlçe halkı ilk defa Nisan ayında kar yağışıyla karşılaştıklarını dile getirdi. - ADIYAMAN

