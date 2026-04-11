Çelikhan ilçesinde kar yağışı başladı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçe halkı 11 Nisan sabahı güne kar yağışıyla uyandı. Sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Çelikhan'ın yüksek kesimlerinde yağıştan dolayı kar kalınlığı 5 santime kadar ulaştı. İlçe halkı ilk defa Nisan ayında kar yağışıyla karşılaştıklarını dile getirdi. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı