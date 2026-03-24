Başhekim Tepe, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tepe, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda hastanede yürütülen çalışmalar ve planlanan yeni sağlık yatırımları hakkında bilgi verdi. Hasta memnuniyetini artırmaya yönelik projelerin hayata geçirileceği belirtildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tepe, basın mensuplarıyla bir araya gelerek hastanede yürütülen çalışmalar, planlanan sağlık yatırımları ve yeni düzenlemelere ilişkin bilgi verdi.

Başhekim Mehmet Tepe, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir ile TRT Haber Adıyaman Muhabiri Ahmet Arslantaş ile gerçekleştirdiği görüşmede, sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Hastanede yapılması planlanan yeni düzenlemeler hakkında bilgi veren Tepe, özellikle hasta memnuniyetini artıracak uygulamalara ağırlık verdiklerini belirtti. Mevcut fiziki alanların daha verimli kullanılması, hizmet süreçlerinin hızlandırılması adına çeşitli projelerin hazırlandığını dile getiren Tepe, bu çalışmaların kısa süre içerisinde hayata geçirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Sağlık alanında yapılan yatırımların önemine dikkat çeken Tepe, "Vatandaşlarımızın daha kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti alabilmesi için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Amacımız, hastanemizi hem fiziki hem de teknik açıdan daha güçlü bir konuma getirmek" dedi.

Hastanede görev yapan sağlık personelinin özverili çalışmalarına da değinen Tepe, ekip ruhu içerisinde hareket ederek hizmet kalitesini daha üst seviyelere taşımayı amaçladıklarını kaydetti.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
