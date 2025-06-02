Adıyaman Doğa Koleji'nde Okuma Bayramı ve Yılsonu Etkinliği

Adıyaman Doğa Koleji İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, "Okuma bayramı ve yılsonu etkinliği düzenlendi.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Doğa Koleji Kurucu Müdürü Orhan Ekinci, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı.

Minik öğrenciler yıl boyunca öğrendiklerini sergiledikleri gösterilerle hem ailelerine hem de öğretmenlerine gurur dolu anlar yaşattı. Etkinlik boyunca öğrencilerin hazırladığı gösteriler, şiirler ve şarkılar büyük beğeni topladı.

Renkli ve neşeli anlara sahne olan etkinlikte, veliler de çocuklarının heyecanına ortak olarak keyifli dakikalar geçirdi. Öğrenciler hem okuma becerilerini sergiledi hem de bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Okul yönetimi, bu tür etkinliklerin çocukların özgüvenini geliştirmede ve sosyal becerilerini artırmada önemli bir rol oynadığını belirterek emeği geçen öğretmenlere ve katılım sağlayan velilere teşekkür etti. - ADIYAMAN