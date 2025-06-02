Adıyaman Doğa Koleji'nde Okuma Bayramı ve Yılsonu Etkinliği

Adıyaman Doğa Koleji'nde Okuma Bayramı ve Yılsonu Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Doğa Koleji İlkokulu'nda 1. sınıf öğrencileri için düzenlenen Okuma Bayramı ve yılsonu etkinliğinde öğrenciler, yıl boyunca öğrendiklerini sergileyerek ailelerine ve öğretmenlerine gurur dolu anlar yaşattı. Etkinlik, velilerin de katılımıyla renkli anlara sahne oldu.

Adıyaman Doğa Koleji İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, "Okuma bayramı ve yılsonu etkinliği düzenlendi.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Doğa Koleji Kurucu Müdürü Orhan Ekinci, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı.

Minik öğrenciler yıl boyunca öğrendiklerini sergiledikleri gösterilerle hem ailelerine hem de öğretmenlerine gurur dolu anlar yaşattı. Etkinlik boyunca öğrencilerin hazırladığı gösteriler, şiirler ve şarkılar büyük beğeni topladı.

Renkli ve neşeli anlara sahne olan etkinlikte, veliler de çocuklarının heyecanına ortak olarak keyifli dakikalar geçirdi. Öğrenciler hem okuma becerilerini sergiledi hem de bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Okul yönetimi, bu tür etkinliklerin çocukların özgüvenini geliştirmede ve sosyal becerilerini artırmada önemli bir rol oynadığını belirterek emeği geçen öğretmenlere ve katılım sağlayan velilere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

Masaya oturmaya dakikalar kala Ukrayna'dan açıklama geldi
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı

Bulun bu magandayı! Kızının yanında tartıştığı adama bıçak çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
Peşinden koştuğu adamı kurşun yağmuruna tuttu

Sokak boyunca arkasından koşup kurşun yağmuruna tuttu
Alay konusu oldu! Koca Neymar'ın düştüğü hale bakın

Dünyaca ünlü yıldızın düştüğü hale bakın
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor

Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor
İzmir'de krizi tırmandıracak sözler! Belediye başkanı, grev yapan işçileri böyle azarladı

Belediye başkanı, parmak sallayarak grev yapan işçileri böyle azarladı
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
İzmir'de kriz büyüyor! Eylem yapan işçilerle çöpleri toplayan vatandaşlar arasında kavga çıktı

İzmir'de durum iyiye gitmiyor! Kordondan gelen görüntüye bakar mısınız
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Demet Akalın'ın acı günü!

Evinde atak geçirdi! Demet Akalın'ı derinden sarsan kayıp
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.