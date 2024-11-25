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Adıyaman Doğa Koleji'nde Öğretmenler Günü Etkinliği

Adıyaman Doğa Koleji'nde Öğretmenler Günü Etkinliği
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Özel Adıyaman Doğa Koleji'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte öğretmenler ve öğrenciler bir araya geldi. Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çeşitli konuşmalar ve müzik performansları sergilendi.

Özel Adıyaman Doğa Koleji'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında etkinlik düzenlendi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen kutlama programına Doğa Koleji Kurucu Müdürü Orhan Ekinci, birim müdürleri, çok sayıda öğrenci ve okul yönetimi katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemine binaen konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından Adıyaman Doğa Koleji Öğretmen Korosu tarafından bir birinden güzel türkü ve şiirler seslendirildi. Yapılan etkinlik davetliler tarafından büyük beğeni aldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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