Adıyaman Depremzedeleri 2024'e Konteynerlerde Giriyor

Adıyaman'da depremzedeler, yüreklerindeki acıyla 2024 yılına konteynerlerde girecek. Depremzedeler, 2024 yılının huzur dolu, felaketsiz bir yıl olması temennisinde bulundular.

6 Şubat'taki iki büyük depremde ağır hasar alan Adıyaman'da binlerce bina yıkılmış ve binlerce kişi hayatını kaybetmişti. Depremden dolayı yine binlerce vatandaş yaralı bir şekilde enkaz altından çıkarılmıştı. Depremde iki torun ve iki çocuklarını kaybeden Hayriye ve Abuzer Akın çifti de on binlerce depremzede gibi 2024'e konteyner kentte giriyor.

Yüreklerinde taşıdıkları acıyla yeni syıla K-2 konteyner kentte girecek olan Hayriye ve Abuzer Akın, 2024 yılının depremsiz, olaysız, felaketsiz, savaşsız bir yıl olmasını diledi. Babasını henüz 3 yaşındayken, annesini ve 2 kardeşini de depremde kaybeden 12 yaşındaki torunları Muhammed Salih Akın'a da bakan Akın çifti, yüreklerindeki acının hiçbir zaman bitmeyeceğini belirterek, bu acıyı düşmanlarının dahi yaşamamasını diledi.

Yüreklerinin yandığını belirten Abuzer Akın, "Yeni yıla konteyner kentte giriyoruz. Allah inşallah bir daha böyle bir afeti devlete, millete, vatanımıza ve kimseye göstermesin. Huzurlu ve mutlu bir yıl olmasını diliyorum. Yılbaşını kutlamaya içimiz el vermiyor. Çünkü acımız büyük, 4 vefat var bizde" dedi.

Hayriye Akın ise, "Mutluluklar olsun, hayırlı şeyler olsun inşallah. Yeni yıla konteyner kentte giriyoruz, hayırlısı olsun inşallah. Allah bir daha böyle acılar göstermesin bize" ifadelerini kullandı.

Depremde 3 gün boyunca enkaz altında kalan Beyzanur Akın, "6 Şubat'tan sonra bütün hayatımız değişti. Geçen sene bu zamanlar evimizdeyken şu an bu konteynere hepimiz sığmaya çalışıyoruz. Çok şükür yine hep beraberiz ama bir tarafımız hep yarım, buruk. Bu acı hiçbir zaman geçmeyecek. Ben de artık sakat bir insanım yani. Evet 3 gün boyunca enkaz altındaydım. Yine de Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Çok şükür ilgilendiler, bugünlere geldik. Daha da iyi olacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Depremde annesini ve 2 kardeşini kaybeden, enkazdan 3 gün sonra çıkarılan Muhammed Salih Akın ise, "Daha önceden yeni yıla evde girmiştim, şimdi ise konteyner kentte gireceğiz. Zor bir durum. Anneannem, dedem ve teyzemle birlikteyim. Ben de enkaz altında kaldım 3 gün boyunca. Allah böyle bir şeyi düşmanımızın başına dahi vermesin, çok kötü bir durum. Depremde annemi, ağabeyimi ve ablamı kaybettim" diye konuştu. - ADIYAMAN