Adıyaman'daki Köy Evleri Karla Beyazla Kaplandı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde riskli alan edilen 6 köy için ilçe merkezinde yapılan ve kar yağışı sonrası beyaza bürünen köy konutları görsel şölen sundu.

6 Şubat 2023 depremlerinde Çelikhan ilçesine bağlı 6 köy riskli alan ilan edildi. Köylerin yeniden yapılaşmasına imkan olmayınca, ilçe merkezine 208 adet köy evi yapılmaya başlandı.

Köy evlerinin yapımı sürerken, geçtiğimiz hafta etkili olan yağışı köy evlerini beyaza bürüdü. Dron ile görüntülenen köy evleri görsel şölen sundu. Çelikhan ilçesinde hakim bir tepede sıralı olarak yapılan köy evleri ilçeye ayrı bir güzellik kazandırdı. - ADIYAMAN