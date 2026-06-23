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Yolun ortasındaki çukur kazaya davetiye çıkarıyor

Yolun ortasındaki çukur kazaya davetiye çıkarıyor
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Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde ana yol ortasında bulunan çukur, kazalara davetiye çıkarırken vatandaşlar yetkililerden çözüm bekliyor.

Adıyaman'da ana yol ortasında bulunan çukur kazalara davetiye çıkarıyor.

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Karaali Caddesi Safvan Bin Muattal Kız Öğrenci Yurdu yakınlarındaki çukur hem kazalara davetiye çıkarıyor hem de vatandaşların tepkisine neden oluyor. Yolda bulunan çukurun biran önce düzeltilmesi gerektiğini belirten vatandaşlar, yetkililerden konuyla ilgili çalışma beklediklerini dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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