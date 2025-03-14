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Adıyaman'da Yaya Güvenliği İçin Eğitim Etkinliği

Adıyaman'da Yaya Güvenliği İçin Eğitim Etkinliği
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Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü, yaya güvenliğini artırmak amacıyla düzenlediği trafikte bilgilendirme eğitimine 45 yaya katıldı. Eğitimde trafik kazalarının nedenleri ve yaya geçidi kuralları gibi konulara yer verildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, yaya güvenliği ve trafik bilincini artırmak amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Trafik bilgilendirme eğitimine 45 yaya katıldı. Eğitim sırasında katılımcılara, trafik kazalarının nedenleri, trafik kurallarına uyumun önemi, çevre ve trafik bilinci, genel güvenlik önlemleri ve yaya geçidi kullanım kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.

Yetkililer, yaya güvenliğinin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, trafikte bilinçli bireyler oluşturmak adına bu tür eğitimlerin düzenli olarak devam edeceğini vurguladı.

Yayalar ise trafik kurallarını öğrenmenin ve uygulamanın, hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği açısından kritik bir rol oynadığını ifade ederek verilen eğitimi yararlı bulduklarını söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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