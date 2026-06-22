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Polis ekiplerinin bulduğu yaralı gökkuzgun koruma altına alındı

Polis ekiplerinin bulduğu yaralı gökkuzgun koruma altına alındı
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde polis ekiplerince devriye sırasında yaralı bulunan koruma altındaki gökkuzgun kuşu, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde polis ekiplerince devriye görevi sırasında yaralı halde bulunan gökkuzgun kuşu, koruma altına alınarak yetkililere teslim edildi.

Samsat İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, rutin devriye görevi sırasında yol kenarında yaralı bir kuş gördü. Yapılan incelemede, kuşun koruma altında bulunan gökkuzgun türü olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınan yaralı kuş, gerekli bakım ve tedavisinin yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Yetkililer, tedavi sürecinin ardından gökkuzgunun doğal yaşam alanına bırakılacağını bildirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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