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Adıyaman'da Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı

Adıyaman'da Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı
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İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar ve Filistin'de ölenler için Adıyaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar ve Filistin'de hayatını kaybedenler için Adıyaman'da gıyabi cenaze namazı kıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar ve Filistin'de hayatını kaybedenler için Demokrasi Parkı önünde gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Namaz öncesi vatandaşlar, sık sık tekbir getirerek Yahya Sinvar ve Filistinliler için dua etti.

Vatandaşlar daha sonra Yahya Sinvar ve Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yahya Sinvar Filistin Politika İsrail Yerel Dünya

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