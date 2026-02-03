Adıyaman'da yol göle döndü

Adıyaman'da yağışlardan dolayı yollar göle döndü.

Adıyaman'da birkaç gündür etkili olan yağışlardan dolayı Mersin Caddesi üniversite yakınları sularla doldu. Göle dönen yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Yolların göle döndüğünü belirten vatandaşlar, yoldaki yağmur suyu ızgaralarının aktif olmadığını belirtti. - ADIYAMAN