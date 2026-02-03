Adıyaman'da yol göle döndü
Adıyaman'da etkili olan yağışlar, Mersin Caddesi'nde su birikintilerine neden oldu. Araçlar yolda ilerlemekte zorlanırken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi ve yağmur suyu ızgaralarının aktif olmadığına dikkat çekti.
Adıyaman'da yağışlardan dolayı yollar göle döndü.
Adıyaman'da birkaç gündür etkili olan yağışlardan dolayı Mersin Caddesi üniversite yakınları sularla doldu. Göle dönen yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Yolların göle döndüğünü belirten vatandaşlar, yoldaki yağmur suyu ızgaralarının aktif olmadığını belirtti. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel