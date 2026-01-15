Ambulansa yol açmak için küreklerle seferber oldular

Adıyaman'ın Sincik ilçesi İnlice beldesinde ambulansın hastaya ulaşabilmesi için vatandaşlar küreklerle yolu açmaya çalıştı.

İlçeye bağlı İnlice beldesinin Özbilgin Mahallesi'nde bir vatandaşın göğüs ağrısı nedeniyle fenalaştığı ihbarını alan sağlık ekipleri harekete geçti. Beldeye ulaşan ambulans burada karda mahsur kaldı. İlerleyemeyen ambulans için belde halkı kolları sıvadı. Vatandaşlar ellerine aldıkları küreklerle yolu açmak için yoğun çaba sarf etti. Belde halkının çalışmaları sonucunda sağlık ekipleri hastaya ulaşabildi. Kar nedeniyle saatler sonra ulaşılabilen hasta yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - ADIYAMAN