Adıyaman'da Vali Varol Başkanlığında Değerlendirme Toplantısı

Adıyaman'da Vali Varol Başkanlığında Değerlendirme Toplantısı
Güncelleme:
Adıyaman Valisi Osman Varol, vali yardımcıları ve ilgili kurumlarla birlikte deprem konutları ve hizmetlerdeki eksiklikleri değerlendirdi. Toplantıda, vatandaşlara sunulan hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik çözüm önerileri tartışıldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında Vali Yardımcıları Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, TOKİ ve Emlak Konut yetkilileri de katıldı.

Toplantıda, il merkezi ve köylerde inşa edilen kalıcı deprem konutlarına ilişkin hak sahipliği durumları, konut teslim süreçleri, alt ve üstyapı çalışmaları ile sahadaki güncel durum ele alındı. Ayrıca, vatandaşlara sunulan hizmetlerde karşılaşılan eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesine yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Toplantıda, mevcut sorunların çözümüne yönelik kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve ilerleyen süreçte atılması planlanan adımlar detaylı şekilde değerlendirildi.

Adıyaman Valiliği, toplantının ardından yapılan açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara en kısa sürede güvenli ve sağlıklı yaşam alanları sunmak amacıyla tüm kurumların eşgüdüm içinde çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
