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Adıyaman'da Uyuşturucu Denetimlerinde 12 Kişi Gözaltına Alındı

Adıyaman'da Uyuşturucu Denetimlerinde 12 Kişi Gözaltına Alındı
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu denetimlerinde 12 şahıs yakalandı. Denetimlerde 25 gram bonzai, 7 gram metanfetamin, 2 gram kubar esrar, 1 hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu denetimlerinde 12 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına aralıksız devam eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte gün içerisinde yaptıkları denetimlerde 25 gram bonzai, 7 gram metanfetamin, 2 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken 12 şahıs gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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