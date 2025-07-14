Adıyaman'da Tütün Sularken Yılan Isırdı

Adıyaman'da Tütün Sularken Yılan Isırdı
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Adıyaman'da tütün sulaması yaptığı sırada yılan tarafından ısırılan çiftçi Zeynal Altun hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Altun'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Adıyaman'da, tütün sulaması yaptığı sırada yılan tarafından ısırılan çiftçi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman merkeze bağlı Çemberlitaş Köyünde tarlada tütün sulaması yapan Zeynal Altun (41), yılan tarafından ısırıldı. Yılanın ısırdığı çiftçi fenalaştı. Yakınları tarafından sağlık ekiplerine durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Zeynal Altun, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Zeynal Altun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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