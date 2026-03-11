Adıyaman'da tepki çeken görüntü: Seyir halindeki otomobilin bagaj kısmına oturarak ilerledi

Adıyaman'da bir şahıs, seyir halindeki otomobilin bagaj kısmına oturarak trafikte ilerledi. Üzerinde şahıs olmasına rağmen trafikte manevralar yaparak ilerleyen araç tepkilere neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi 3. çevre yolu üzerinde bir şahıs seyir halindeki otomobilin bagaj kapağı üzerine oturdu. Trafikte kapak üzerinde ilerleyen şahıs, yürekleri ağza getirirken araç sürücüsü ise yolda manevralar yaparak ilerledi.

Trafikte tehlike saçan araç, bir süre sonra gözlerden kayboldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı