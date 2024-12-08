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Adıyaman'da Suriyeliler kutlama yaptı

Adıyaman'da Suriyeliler kutlama yaptı
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Suriye'nin Başkenti Şam'a muhaliflerin girmesi ve Esad'ın iktidarının sona ermesi nedeniyle Adıyaman'daki Suriyeliler kutlama yaptı.

Suriye'nin Başkenti Şam'a muhaliflerin girmesi ve Esad'ın iktidarının sona ermesi nedeniyle Adıyaman'daki Suriyeliler kutlama yaptı.

Suriye Milli Ordusu ve muhalif güçlerin Şam'a girmesi ile birlikte Baas Rejimi çöktü, Esad ailesinin iktidarı son buldu. Bunu öğrenen Türkiye'deki Suriyeliler sevinç gösterileri yaptı.

Adıyaman'da Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Ulu Cami ve Mara Mahallelerinde Suriyeliler kutlama yaptı. Ellerinde Türk Bayrakları ile Suriye Milli Ordusu'nun bayrakları ile kutlama yapan Suriyeliler havai fişekler attı. Kadınlar ise camlardan şeker ve bulgur atarak kutlamalara eşlik etti.

Kutlama yapan Suriyeliler, "Ülkemiz özgür oldu. Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz, Türkiye'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Ülkemize döneceğiz" diye konuştular. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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