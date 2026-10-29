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Adıyaman'da su ürünleri satış noktaları İl Tarım ve Orman ekiplerince denetlendi

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Adıyaman'da su ürünleri satış noktaları İl Tarım ve Orman ekiplerince denetlendi
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Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Merkez ilçedeki su ürünleri satış noktalarını 1380 sayılı Kanun kapsamında denetledi. Denetimlerde tazelik, muhafaza, hijyen ve etiket kontrol edildi; İl Müdürü Akkan, tüketici sağlığı için denetimlerin sıklaştırıldığını belirtti.

Adıyaman'da, su ürünleri perakende satış yerlerinde halk sağlığının korunması ve tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Merkez ilçede faaliyet gösteren su ürünleri perakende satış noktaları denetlendi.

Denetimlerde, satışa sunulan su ürünlerinin tazeliği, muhafaza ve hijyen durumu ile etiket bilgilerinin mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, balık tüketiminin arttığı dönemde vatandaşların güvenilir su ürünlerine ulaşabilmesi için satış noktalarındaki denetimlerin sıklaştırıldığını belirtti.

Akkan, tüketici sağlığının korunması ve su ürünlerinin uygun şartlarda satışa sunulması amacıyla denetimlerin devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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