Adıyaman'da Su Sıkıntısına Çözüm: İki Yeni Su Deposu İnşa Ediliyor

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde su sıkıntısını en aza indirecek çalışmalar sürdürülüyor.

Samsat ilçesine bağlı 16 köy ve bağlılarında su kesintilerinin önüne geçilebilesi için ilçenin doğu be batı taraflarına birer adet bin tonluk su biriktirme deposu yapılıyor.

Daha önce Taşkuyu Köyü sınırlarında yapılan ve hizmete sunulan bir tonluk su biriktirme deposuna ek olarak ilçenin batı tarafındaki köyler için de yine bin tonluk su biriktirme deposu inşaatına başlandı. Recep İçme Suyu hattına bağlanan bu depolarda birikecek su ile bir iki günlük su kesintilerinden vatandaşlar etkilenmeyecek.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Kaymakamı Yaşar Artar, ilçenin sıkıntılarının kalıcı bir şekilde gidermenin yollarını aradıklarını ifade etti.

Kaymakam Artar, "Recep Grubunda, özellikle yaz aylarında sık sık arızalar meydana gelmekte ve vatandaşlarımız mağdur olmaktaydılar. İki tane biner tonluk su biriktirme deposu yaptırarak kesintilerden vatandaşlarımızın etkilenmemesini planlıyoruz. Su sıkıntısının yaşanmaması için vatandaşlarımıza da görev düşmektedir. Suyumuzu tasarruflu kullanmalı, tarımsal faaliyetlerde kullanılmaması ve su tesislerimizin sahiplenilmesi yararlı olacaktır. Recep grubundan temiz ve sağlıklı su temin edilmekte, anti bakteriyel ve sağlıklı depolarımızdan sağlıklı bir şekilde su verilecektir. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN